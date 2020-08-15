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新型コロナ　鹿児島県と市、計１５人感染確認

(2020/08/15 18:20)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに計１５人確認したと発表した。県発表は１４人、市発表は１人。

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