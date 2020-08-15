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鹿児島Ｕ、連勝ならず　富山に１－１

(2020/08/15 21:05)
後半、鹿児島Ｕ・三宅がシュートを放つ＝白波スタジアム
後半、鹿児島Ｕ・三宅がシュートを放つ＝白波スタジアム
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　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１５日、鹿児島市の白波スタジアムで富山と対戦、１－１で引き分けた。通算成績は４勝２分け４敗。
　前半１６分、ＭＦ米澤の２試合連続ゴールで先制したが、後半終了間際に追いつかれた。
　鹿児島Ｕの次戦は２２日、同スタジムで午後７時から沼津と戦う。
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