新型コロナ　指宿クラスター新たに２７人感染、２人死亡

(2020/08/16 18:33)

鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２７人確認したと発表した。うち２人が亡くなった。全員指宿の病院で発生したクラスター関連で、計４２人となった。鹿児島市の同日の感染確認はなかった。県内の累計の感染確認は３２３人となり、３００人を超えた。死者は累計６人となった。