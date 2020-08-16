新型コロナ 指宿クラスター新たに２７人感染、２人死亡
(2020/08/16 18:33)
- 新型コロナ 指宿クラスター新たに２７人感染、２人死亡 (08/16 18:33)
- 魚雷を３発受け、真っ二つに折れた重巡洋艦「羽黒」。ともに漆黒の海へ沈んだ。重油が体にまとわりつく。駆逐艦「神風」に助けられたのは１６時間後だった〈証言 語り継ぐ戦争〉 (08/16 17:00)
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- 「コロナにカツオブシ」ＮＹ在住書家の書、ラベルに 枕崎・金七商店 (08/16 10:00)
- 詐欺被害防いだ店員に感謝状 指宿 (08/16 09:00)
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- 新型コロナ 指宿市の病院、鹿児島県内５例目のクラスター 院内感染の可能性も １５日発表、県内計２９６人に (08/16 07:30)
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- コロナ対策で曽於医師会に１００万円寄付 志布志みなとRC (08/15 23:00)
- 「身近な戦争」感じて 戦中の資料１２０点展示 川内歴史資料館 (08/15 22:30)
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- 「給付金支給対象拡大を」妊婦支援団体、鹿児島市に要望 (08/15 21:00)
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- 村唯一の保健婦。空襲が続く中、防空壕を１人で巡回した。大やけどの人が風が吹いただけで激痛を訴える。「風を止めてください」。その声は今も忘れられない〈証言 語り継ぐ戦争〉 (08/15 20:00)
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