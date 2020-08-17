新型コロナ　新たに５人感染　１人死亡　鹿児島県発表　

(2020/08/17 17:58)

鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。このうち２人が指宿市の病院で発生したクラスター（感染者集団）関連。３人はいちき串木野市在住。ほかに１人死亡を発表した。鹿児島市の同日の感染確認はなかった。県内の累計感染確認は３２８人で、死者は７人。