鹿児島県の宿泊助成　使用自粛さらに延長　新型コロナ

(2020/08/18 06:30)

鹿児島県は１７日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、「ディスカバー鹿児島キャンペーン」宿泊券の使用自粛要請を、さらに延長することを決めた。第１弾の宿泊券については１８日までとしていた使用自粛期間を９月１日まで、使用期限を同１５日まで、それぞれ２週間延長する。自粛要請は４回目。９月１日までに第１弾の宿泊券使用を予定している人には、可能な限り変更を求める。変更が難しい場合は使用可能。第２弾当選者への宿泊券発送も９月２日に先送りする。使用期間は、９月４日～１０月１８日とする。県が経済活動を促進するための警戒目安の一つが「直近１週間の新規感染者数６人」だが、指宿市のクラスター発生などにより、４６人と大幅に上回ったことを踏まえた。会議後、塩田康一知事は「夏休みを楽しみにしていた県民には申し訳ないが、理解と協力をお願いしたい」と述べた。同事業自体を見直す考えはないとした。宿泊助成は、県内宿泊する県民に一人最大１万円を補助する。第１弾の使用期間は当初６月２０日～７月１９日の予定だった。第１弾の宿泊券は、１６日までに約１万５０００人が使用した。