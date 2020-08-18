鹿児島県の宿泊助成 使用自粛さらに延長 新型コロナ
(2020/08/18 06:30)
９月１日までに第１弾の宿泊券使用を予定している人には、可能な限り変更を求める。変更が難しい場合は使用可能。第２弾当選者への宿泊券発送も９月２日に先送りする。使用期間は、９月４日～１０月１８日とする。
県が経済活動を促進するための警戒目安の一つが「直近１週間の新規感染者数６人」だが、指宿市のクラスター発生などにより、４６人と大幅に上回ったことを踏まえた。会議後、塩田康一知事は「夏休みを楽しみにしていた県民には申し訳ないが、理解と協力をお願いしたい」と述べた。同事業自体を見直す考えはないとした。
宿泊助成は、県内宿泊する県民に一人最大１万円を補助する。第１弾の使用期間は当初６月２０日～７月１９日の予定だった。第１弾の宿泊券は、１６日までに約１万５０００人が使用した。
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