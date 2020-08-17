新型コロナ　警戒目安見直しへ　鹿児島県塩田知事

(2020/08/17 23:00)

鹿児島県の塩田康一知事は１７日、「ディスカバー鹿児島キャンペーン」の継続可否を判断する警戒目安の見直しを明らかにした。国の分科会がまとめた新型コロナウイルス感染状況ごとの基準を参考に、近く策定し発表する見込み。塩田知事は「分科会は店舗営業など幅広い基準を設けており、判断材料にしたい」と説明。現在、直近１週間の新規感染者６人、感染経路不明者３人、ＰＣＲ検査陽性率５％とする警戒目安を見直す必要があると述べた。国の分科会は７日、都道府県が感染防止対策を強化する判断材料として、４分類の感染状況と６種類の数値項目を公表した。ステージ３（感染者急増）、ステージ４（爆発的感染拡大）では、飲食店に対する休業要請や感染拡大地域への移動自粛などを求めている。塩田知事は「鹿児島はまだステージ３、４という状況にはない」との見方を示した。