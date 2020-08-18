最高賞に山崎さん（鹿児島市） 南日本写真展

(2020/08/18 13:00)

第５０回南日本写真展（南日本新聞社主催）の審査結果が１７日発表された。最高賞の第５０回記念大賞に、山崎淳子さん（６４）＝鹿児島市＝の「輝く明日へｖｏｌ．１」（単写真）が選ばれた。南日本新聞社賞は村上美幸さん（６３）＝同市＝の「祈りの島－奄美」（組み写真）が受賞。ほか、鹿児島県写真館協会賞と県写真協会賞各１点、優秀賞８点、特選３０点、入選３４９点が決まった。今回は９～９１歳の４３２人から、１５５８点（前年比１７点増）の出品があった。鹿児島市の南日本新聞会館で１２、１３の両日、写真家で九州産業大学教授の百瀬俊哉さん（５１）と、写真家の中藤毅彦さん（５０）が審査した。２人は「技術的な面、完成度も含め、レベルが高く、見応えがあった」と総評した。同展は９月１１～１６日、鹿児島市立美術館である。大学生・一般５００円、高校生以下無料。他の入賞、入選者は以下の通り。（敬称略）【県写真館協会賞】下田平久身子「色即是空」（組み写真）【県写真協会賞】地頭健勝「青春」（単写真）【優秀賞＝単写真】福重千代子「農に生きる」▽中村美樹「追憶」▽慶田美保子「おてつだい」▽野村真央「緑の中で」▽西郷俊一「私の母」▽松永マリ子「のどかな昼下り」▽山野洋介「龍神を練る」【優秀賞＝組み写真】樋渡直竹「サクラの頃に」