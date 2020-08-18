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肝付３８・３度　鹿児島県内２日連続最高気温更新

(2020/08/18 14:52)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内は１８日も高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、午後２時１８分、肝付町前田で県内史上最高の３８・３度を観測、同地点で２日連続更新した。１７日は３８・１度だった。
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