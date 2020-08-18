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新型コロナ、鹿児島市の感染発表なし　３日連続

(2020/08/18 15:20)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。同市で確認されないのは１６日から３日連続。
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