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新型コロナ　鹿児島県内新たに７人感染確認　指宿クラスター関連は５人　

(2020/08/18 16:46)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１８日、新たに７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。指宿のクラスター（感染者集団）関連は５人。そのほかに、薩摩川内市の２人。県内の累計感染者は３３５人。

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