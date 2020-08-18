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社会風刺で笑い誘う　曽於で草原タカオ原画展

(2020/08/18 20:00)
草原タカオさんの４こま漫画に笑顔を見せる光神小学校の児童＝曽於市の五位塚公民館
草原タカオさんの４こま漫画に笑顔を見せる光神小学校の児童＝曽於市の五位塚公民館
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　漫画家、故草原タカオさんの原画展が７日、曽於市末吉の五位塚公民館であった。地域内の高齢者でつくる五位塚サロン＝福永良久会長（６３）＝が開いた。

　末吉出身の草原さんは社会風刺の効いた１こま、４こま漫画を得意とし、南日本新聞にも連載していた。会場には、知人が保管する約８０点が並び、サロン利用者や近くの光神小学校児童らの笑いを誘った。
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