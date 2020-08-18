下甑「竜宮の郷」を無償貸与　薩摩川内市が議案提出

(2020/08/18 22:00)

薩摩川内市は１８日、下甑町手打の宿泊施設「竜宮の郷」を大阪市の企業に無償貸与する議案を同日開会の市議会に提出した。ホテル・マンション管理会社のエリアワンエンタープライズ。同社による市宿泊施設の運営は旧甑島館（里町里）、旧東郷温泉ゆったり館（東郷町斧渕）に続き３例目。竜宮の郷は旧下甑村が直営宿泊施設として１９９３年に整備。市は２０１６年、名古屋市の業者へ無償譲渡した。今年６月、「累積損失が増え営業継続が困難になった」のを理由に業者が撤退し、返還された。市が利活用の提案を募集し、応募は１社のみだった。土地７筆（約２４２０平方メートル）と鉄筋コンクリート２階建て（延べ床面積約１２７０平方メートル）の建物を１０月１日から３０年間無償で貸し付ける。月単位で貸し出すマンスリーマンションを基本とし、夏場や繁忙期は観光客や帰省客の短期滞在、スポーツ団体の合宿施設としても活用する予定。