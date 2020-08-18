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はやとの風　９月１９日から運休　ＪＲ九州

(2020/08/18 23:00)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、鹿児島中央－吉松を結ぶ観光特急「はやとの風」を、９月１９日から当面の間、運休させる。鹿児島中央－指宿を結ぶ観光特急「指宿のたまて箱」（１日３往復）は通常運行を続ける。
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