２日連続鹿児島県内最高気温更新 肝付町前田で３８．５度
(2020/08/19 06:30)
１８日は県内３３観測地点のうち、１２地点で観測史上最高となり、伊佐市、鹿屋市、さつま町で３７．６度を記録。１３地点で猛暑日となった。宮崎県内は都城市が全国で最も高い３９．４度など３地点で３９度を上回った。
日本気象協会によると、肝付町前田は内陸に位置するため、海からの涼しい風が入りにくいことに加え、山越えの熱風が吹き下ろす「フェーン現象」で気温が高くなったと考えられるという。
２１日ごろから県内は南からの湿った空気が入り不安定な天気が予想される。暑さの峠は越えるが、今後も３０度以上の真夏日が続くため、熱中症に警戒が必要。
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