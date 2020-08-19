小宝島で震度３　十島村で地震相次ぐ

(2020/08/19 10:14)

十島村で１９日、トカラ列島近海を震源とする地震が相次ぎ、小宝島で最大震度３を観測した。村によると、けが人や住宅の被害は確認されていない。震度３の地震は、同日午前９時１７分ごろ発生。気象庁によると、震源の深さはごく浅く、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３・６と推定される。悪石島でも震度２、宝島で震度１を観測した。同９時１３分にも小宝島で震度２、悪石島で震度１を観測するＭ３・２の地震があった。このほか同９時台に小宝島で震度１の地震が計３回あった。規模はＭ２・６〜２・１。