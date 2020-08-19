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２０２３年鹿児島国体、内定佐賀県が要請受け入れへ

(2020/08/19 10:48)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの影響で今秋の開催が延期となった鹿児島国体を巡り、佐賀県は、２０２３年に内定している佐賀開催を１年延期して２４年とし、鹿児島県が２３年に開催するとの要請を受け入れる方針であることが１９日、分かった。佐賀県の山口祥義知事が同日、表明する。鹿児島県の塩田康一知事が７月３１日に要請していた。今後、日本スポーツ協会やスポーツ庁などと調整する。
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