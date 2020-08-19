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新型コロナ　鹿児島県内新たに２人感染確認　

(2020/08/19 17:58)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。いちき串木野市の８０代男性と薩摩川内市の７０代女性。県内の累計感染者は３３７人となった。

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