十島・悪石島に初の売店と給油所 島民の利便性向上
(2020/08/20 13:00)
十島村悪石島の役場出張所隣に１１日、初の売店と給油所がオープンした。給油所は有人７島では宝島に続き２カ所目。開店式典で肥後正司村長や島民ら約４０人が、安全性と利便性の向上、流通の安定供給を祝った。
給油機を使い給油する関係者。奥は併設する売店＝十島村悪石島
売店は木造平屋、延べ床面積２２．５６平方メートルで、食品や日用雑貨を扱う。隣接する給油所には、ガソリンと軽油の給油機が１台ずつある。いずれも悪石島売店組合が運営。営業時間は午前１０時～正午と午後２～７時。
島民はこれまで県本土や奄美大島から石油製品をドラム缶で購入・保管してきた。肥後村長は式典で「台風など悪天候に伴う村営船の欠航で石油製品の安定供給に支障を来していたが、ようやく開店にこぎつけた。島民の安定した暮らしにつながる」と述べた。
売店と給油所は口之島でも整備中。本年度末の開設を見込んでいる。
島内初の売店へ入店する島民ら＝十島村悪石島
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