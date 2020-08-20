モネ、五葉…口元に名画　オリジナルマスク、鹿児島市立美術館が販売

(2020/08/20 06:30)

所蔵品をプリントした鹿児島市立美術館オリジナルマスク 拡大

鹿児島市立美術館のミュージアムグッズに、収蔵する和洋の絵画をプリントしたマスク（７００円）が加わった。「息苦しい日常を、少しでも楽しく過ごしてほしい」と企画。美術ファンや職員の口元を彩っている。アルフレッド・シスレーの「サン・マメスのロワン河畔の風景」、クロード・モネの「睡蓮」、橋口五葉が本の装丁用に描いたミミズク柄の３点。性別を問わないおしゃれなデザインだ。「夏の所蔵品展で現在展示中の作品もある。実物と見比べながら楽しんで」と同館の田村桂子学芸員。残念ながら「睡蓮」は売り切れてしまい“モーネー”そう。次回入荷を楽しみに待とう。