１人暮らし、冷房は使用せず　８０代女性が熱中症で死亡　鹿児島・西之表市

(2020/08/20 12:40)

西之表市で１９日、８０代女性が熱中症の疑いで死亡した。熱中症による死者は今年３人目。熊毛地区消防組合によると、女性は同日午前、自宅内で倒れているのを訪ねてきた人が発見。救急隊員が駆けつけた時には心肺停止で、搬送先の病院で死亡が確認された。女性は１人暮らしで、冷房は使われていなかった。同日、同市の気温は、今年最高の３３．７度。県消防保安課によると、県内では同日、熱中症の疑いで１７人が救急搬送された。県内の最高気温は伊佐市大口の３６．８度だった。