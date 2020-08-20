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新型コロナ　新たに３人感染、高齢者１人死亡　鹿児島県発表

(2020/08/20 18:05)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。屋久島町が発表した３０代男性と、南九州市の２０代女性１人、指宿市の８０代男性１人。南九州市と指宿市の計２人は指宿のクラスター（感染者集団）関連。このほか、高齢者１人が死亡した。県内の累計感染は３４０人、死者は８人となった。

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