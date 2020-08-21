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新型コロナ町内初の感染者　屋久島町、小中出校日は中止

(2020/08/21 08:58)
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　新型コロナウイルスの感染が町内で初確認された屋久島町は２０日、町内１３の小中学校で２１日に予定していた出校日の中止を決めた。屋久杉自然館や屋久島環境文化村センターなどの観光施設は、通常通り開館。縄文杉登山者が利用する荒川登山バスは通常通り運行する。

　町は、保育園や認定こども園などの保育施設に２１～２３日までの３日間、登園の自粛を要請した。町立の図書室や歴史民俗資料館は２１日から当面の間、休館する。

　夏休みの補習などを実施していた屋久島高校は２１～２３日まで臨時休校する。

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