鹿児島－中部・伊丹の２路線　アイベックス、１０月２５日就航

(2020/08/21 16:00)

アイベックスエアラインズ（ＩＢＥＸ、東京）は２０日、鹿児島と中部、伊丹を結ぶ２路線に、１０月２５日から新たにそれぞれ１日１往復就航させると発表した。全日本空輸（ＡＮＡ）とのコードシェア便で、２路線とも運航数は変わらない。アイベックス社は、社名変更前の２００１年、「フェアリンク」社として鹿児島－広島西線を開設、運航していた実績がある。同社によると、機材はボンバルディアＣＲＪ７００（７０席）。中部発は午後２時５０分、折り返しの鹿児島発が午後４時５５分。伊丹発は午後５時、折り返しが午後６時４５分。年間平均で７５％以上の搭乗率を目指す。運賃は販売を開始する今月２５日以降に明らかにする。鹿児島－中部線には現在、ＡＮＡとソラシドエア、ジェットスター・ジャパン、スカイマークの４社がそれぞれ運航。伊丹線はＡＮＡと日本航空（ＪＡＬ）が運航している。