諏訪之瀬島で爆発と噴火相次ぐ　５時間で計１０回

(2020/08/21 09:27)

十島村の諏訪之瀬島・御岳で２１日、午前２時２分から同７時５０分までに爆発と噴火が計１０回あった。福岡管区気象台によると、噴煙は最高で１７００メートルまで上がった。大きな噴石や火砕流は確認されていない。噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続している。