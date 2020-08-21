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諏訪之瀬島で爆発と噴火相次ぐ　５時間で計１０回

(2020/08/21 09:27)
南日本新聞ニュース
　十島村の諏訪之瀬島・御岳で２１日、午前２時２分から同７時５０分までに爆発と噴火が計１０回あった。福岡管区気象台によると、噴煙は最高で１７００メートルまで上がった。大きな噴石や火砕流は確認されていない。噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続している。
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