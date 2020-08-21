鹿児島県新総合体育館候補地白紙に　県、所有者ＭＢＣとの協議中止

(2020/08/21 11:45)

鹿児島県の塩田康一知事は２１日の定例記者会見で、新総合体育館整備候補地としている県庁東側県有地（鹿児島市与次郎２丁目）の所有者である南日本放送（ＭＢＣ）との土地譲渡協議を中止したと発表した。ＭＢＣ側から７月末に「白紙に戻してほしい」との申し入れがあったという。新体育館の整備計画は振り出しに戻った格好だ。