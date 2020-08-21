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鹿児島県新総合体育館候補地白紙に　県、所有者ＭＢＣとの協議中止

(2020/08/21 11:45)
手前右の駐車場が県庁東側県有地。道路を挟んで左側の自動車と住宅の展示場が南日本放送社有地＝鹿児島市与次郎２丁目（吉松晃子撮影）
手前右の駐車場が県庁東側県有地。道路を挟んで左側の自動車と住宅の展示場が南日本放送社有地＝鹿児島市与次郎２丁目（吉松晃子撮影）
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　鹿児島県の塩田康一知事は２１日の定例記者会見で、新総合体育館整備候補地としている県庁東側県有地（鹿児島市与次郎２丁目）の所有者である南日本放送（ＭＢＣ）との土地譲渡協議を中止したと発表した。ＭＢＣ側から７月末に「白紙に戻してほしい」との申し入れがあったという。新体育館の整備計画は振り出しに戻った格好だ。
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