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新型コロナ、鹿児島市の感染発表なし　６日連続

(2020/08/21 15:14)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。同市で確認されないのは１６日から６日連続。
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