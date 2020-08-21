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新型コロナ 鹿児島県内８日ぶり感染ゼロ

(2020/08/21 16:42)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内で確認されなかったのは１３日以来８日ぶり。

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