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新型コロナ　鹿児島県は新たに４人感染発表 県内累計３４６人　

(2020/08/24 17:56)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。４０代から９０代の女性で、全て指宿市の病院で発生したクラスター（感染者集団）関連。県内の累計感染確認は３４６人となった。鹿児島市の感染確認の発表はなかった。

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