「ディスカバー鹿児島」宿泊助成第１弾、２６日に再開　第２弾は８月２８日～１０月１８日　鹿児島県

(2020/08/26 10:30)

鹿児島県のホームページ 拡大

鹿児島県は２５日、「ディスカバー鹿児島キャンペーン」宿泊券第１弾の利用を２６日から再開すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で９月１日まで自粛を求めていた。２５日の新型コロナ対策本部会議で、県が新たに設けた「感染拡大の警戒基準」や専門家の意見に照らし、新規感染者数やＰＣＲ検査陽性率が「自粛要請する状況に当たらない」と判断。再開を１週間前倒しした。塩田康一知事は「利用者も受け入れ側も、感染防止策をしっかり取ってほしい」と呼び掛けた。第１弾の使用期限は９月１５日のまま。第２弾は、利用期間を８月２８日～１０月１８日と改めて設定、宿泊券は８月２６、２７日に発送する。県内宿泊する県民に１人最大１万円を補助する第１弾の利用期間は当初６月２０日～７月１９日だった。利用自粛要請は７月８日に始まり、３回延長していた。宿泊券以外のキャンペーンは、県外客向けタクシー助成が９月１日、特産品プレゼントは２日、県民向けバス旅行の助成は９月中旬の開始を予定する。全体の事業費は６億９０００万円。