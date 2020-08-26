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曽於弥五郎－野方ＩＣ間上り通行止め　東九州道

(2020/08/26 11:11)
南日本新聞ニュース
　東九州自動車道の曽於弥五郎インターチェンジ（ＩＣ）－野方ＩＣ間の上り線は２６日、大型トラックの横転事故のため午前１１時現在、通行止めとなっている。
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