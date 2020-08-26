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新型コロナ　新たに１人死亡、１人感染確認　鹿児島県発表　

(2020/08/26 18:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスに感染していた１人の死亡を確認したと発表した。新たに姶良市の５０代女性の感染を確認した。県内の累計感染確認は３４９人、死者は１０人。鹿児島市の感染確認の発表はなかった。

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