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新型コロナ　鹿児島県内新たに高齢者１人死亡　

(2020/08/26 18:11)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスの感染者がさらに１人死亡していたことを発表した。同日発表された死者は２人で、いずれも高齢者。県内の累計の死者は１１人。

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