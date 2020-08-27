鹿児島市、対象外の新生児にも１０万円給付 コロナで独自支援策 ４月２８日～２１年４月１日生まれ
(2020/08/27 13:00)
国の特別定額給付金は、今年４月２７日時点で住民基本台帳に記録された人が対象。新型コロナの収束が見通せない中、対象外となった新生児や妊婦の支援を求める声が上がっていた。
市の育児応援金は、４月２８日から２０２１年４月１日生まれの新生児が対象で約４９００人を見込む。４月２７日から申請日まで継続して住民登録していることが要件。出産した母親宛てに１０月から申請書を送る。
このほか、児童手当の受給世帯に対し、子ども１人当たり１万円を支給する独自支援策も打ち出した。対象は中学生以下の約８万２６００人で、１１月下旬から支給を始める予定。
森市長は「感染収束の兆しが見通せない中、新生児に平等に給付し、子育て世帯をしっかりと支援していく必要がある」と述べた。
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