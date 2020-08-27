鹿児島市、対象外の新生児にも１０万円給付　コロナで独自支援策　４月２８日～２１年４月１日生まれ

(2020/08/27 13:00)

鹿児島市の森博幸市長は２６日の定例会見で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う市独自の育児応援金として、国の特別定額給付金の対象から外れている４月２８日以降に生まれた新生児に、１人当たり１０万円を給付すると発表した。事業費４億９５７５万円を盛り込んだ２０２０年度一般会計補正予算案を、市議会９月定例会に提出する。国の特別定額給付金は、今年４月２７日時点で住民基本台帳に記録された人が対象。新型コロナの収束が見通せない中、対象外となった新生児や妊婦の支援を求める声が上がっていた。市の育児応援金は、４月２８日から２０２１年４月１日生まれの新生児が対象で約４９００人を見込む。４月２７日から申請日まで継続して住民登録していることが要件。出産した母親宛てに１０月から申請書を送る。このほか、児童手当の受給世帯に対し、子ども１人当たり１万円を支給する独自支援策も打ち出した。対象は中学生以下の約８万２６００人で、１１月下旬から支給を始める予定。森市長は「感染収束の兆しが見通せない中、新生児に平等に給付し、子育て世帯をしっかりと支援していく必要がある」と述べた。