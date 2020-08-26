新燃岳、火山性地震を２４４回観測 ２６日午後９時現在 気象台、注意呼び掛け
(2020/08/26 23:00)
気象台によると、火山性地震は２４日３回、２５日５２回、２６日午後９時現在で２４４回と増え続けている。２００回を超えたのは４月２１日以来。大きな地殻変動は観測されておらず、大きな規模の噴火の可能性は低いとしている。
気象台は噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続。火口から半径２キロ以内で大きな噴石、１キロ以内で火砕流への警戒を促している。
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