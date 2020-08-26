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新燃岳、火山性地震を２４４回観測　２６日午後９時現在　気象台、注意呼び掛け

(2020/08/26 23:00)
南日本新聞ニュース
　霧島連山の新燃岳で火口直下を震源とする火山性地震が増加している。鹿児島地方気象台は２６日、火山活動が高まっているとして、今後の情報に注意するよう呼び掛けた。

　気象台によると、火山性地震は２４日３回、２５日５２回、２６日午後９時現在で２４４回と増え続けている。２００回を超えたのは４月２１日以来。大きな地殻変動は観測されておらず、大きな規模の噴火の可能性は低いとしている。

　気象台は噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を継続。火口から半径２キロ以内で大きな噴石、１キロ以内で火砕流への警戒を促している。
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