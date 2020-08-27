新型コロナ 入院中の高齢者２人死亡、計１１人に 新たな感染者は姶良の５０代女性 ２６日発表
(2020/08/27 09:00)
鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスに感染した高齢者２人が死亡したと発表した。新たに姶良市の５０代女性の感染を確認。県内のクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の死者は１１人、累計感染者は３４９人となった。
新型コロナウイルスの新たな感染者に関する記者会見＝２６日、鹿児島県庁
県によると、死亡した２人は県内の医療機関に入院していた６５歳以上の高齢者で、２５日と２６日に亡くなった。うち１人の死因は新型コロナウイルス感染症による。別の１人の死因は同感染症ではない。遺族の意向を踏まえ、２人の性別や年代、クラスターとの関連などは明らかにしていない。
新たに確認された姶良市の５０代女性は１７日に発熱やせきの症状があり、医療機関でかぜと診断された。その後、発熱やのどの痛みなどがあったため再度受診。２５日にＰＣＲ検査で陽性が確認された。１５～２４日は在宅し、現在は医療機関に入院している。濃厚接触者の同居親族１人は２５日の検査で陰性が確認された。
７月１日以降の感染者は３３８人。８月２５日時点で５１人が医療機関に入院し、重症２人、中等症７人。３人が宿泊施設に滞在、１人が自宅待機している。退院・退所は２８２人。
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