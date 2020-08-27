馬毛島問題　西之表市長、週内に防衛省に質問状　地元同意「今は難しい」

(2020/08/27 12:00)

米軍空母艦載機の陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転候補地として防衛省が示した西之表市馬毛島への自衛隊基地配置案に対し、同市の八板俊輔市長は２６日、「地元の同意を得ることは今の状況で難しい」と述べ、週内にも同省に質問書を送ることを明らかにした。質問書では、基地建設に向けての手順やスケジュール、港湾施設の規模、自衛隊や米軍の訓練内容、交付金関係などの疑問点をただすという。回答期限に関し「ある程度のスピードを求めたい」と述べた。基地建設やＦＣＬＰ移転への賛否、防衛省による地元説明会の実施時期については明言しなかった。同日、県庁で塩田康一知事と会談後、取材に応じた。会談は約２０分間、非公開で行われた。八板市長と県によると、山本朋広防衛副大臣の配置案の説明に対し、情報が足りないとの認識で一致。周辺自治体の意見も聞き、情報交換を密にすることを確認した。防衛省は７日、西之表市と県に対し、ＦＣＬＰ移転を想定した滑走路２本の新設など基地配置案を説明。秋にも環境影響評価（アセスメント）の手続きに入り、早期着工を目指す方針を示した。