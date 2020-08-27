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新型コロナ　鹿児島県で新たに２人感染確認　

(2020/08/27 17:55)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２７日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。いちき串木野市の８０代女性と指宿市の７０代女性。鹿児島市の感染確認の発表はなかった。県内の累計感染は３５１人。

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