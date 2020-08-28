南日本書道展が開幕　「墨線の芸術」ファン堪能　県民交流センター

(2020/08/28 06:30)

第７０回南日本書道展（南日本新聞社主催）が２７日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで開幕した。一般の部と学童の部の入賞入選作など３９２点を展示。初日から愛好者らが、風趣に富んだ“線の芸術”を堪能した。９月６日まで（８月３１日休館）。一般の部で第７０回記念大賞に選ばれた吉田和堂さん（７９）の「自遣（おのづからやる）」は、躍動感ある独自の書風で仕上げられた妙味あふれる漢字作品。ほかにも委嘱作家賞を受けた伊之口鳳洲さん（６５）の優美で気品漂うかな作品など、漢字、かな、調和体、篆刻（てんこく）の力作が並ぶ。審査員を務めた真神巍堂氏（７７）＝２０１８年度日本芸術院賞受賞者＝と、松清秀仙氏（７２）も出展している。２０年以上出品を続け、今回は入選となった岩元士郎さん（６３）＝鹿屋市＝は「他の作品と比較するのが楽しい。墨の濃淡の表現など参考にできるものがあった」と話した。観覧料は一般７００円、高校生以下無料。