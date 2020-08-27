甑大橋８月２９日開通 薩摩川内
(2020/08/27 22:00)
薩摩川内市の中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋は２９日午後３時に開通する。鹿児島県内最長となる１５３３メートル。開通で上甑、中甑、下甑の３島が陸続きとなり、島内交流促進や地域振興の起爆剤として期待がかかる。
中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋＝薩摩川内市
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開通式は午前１０時半～午後１時１０分、出席者を限定して開く。親子３代の渡り初めや漁船パレードなどがある。
橋に至る三つのトンネルを含む藺牟田瀬戸架橋工区（上甑町平良－鹿島町藺牟田、全長５．１キロ）は、県が２００６年度に事業着手した。１８年度完成を目指したが、台風などの影響で遅れた。総事業費は約３２０億円。
中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋の渡り初めをする住民ら＝８月２３日、薩摩川内市
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