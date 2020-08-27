公共施設９月１日から再開　指宿

(2020/08/27 20:37)

指宿市は２７日、市内の病院で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生して以降休館している公共施設を９月１日から再開すると決めた。専門家の意見などを聞いた上で、クラスターが収束の方向に向かっていると判断した。再開するのは図書館や陸上競技場など教育、体育、文化関連の４７施設。