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新型コロナ　鹿児島市で新たに４人感染確認　県内累計３５５人

(2020/08/28 17:04)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。２０代から６０代の男女。県内の累計感染は３５５人となった。

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