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新型コロナ　新たに指宿市の１０代女性感染確認　

(2020/08/28 17:55)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１人確認したと発表した。指宿市の１０代女性。同日の県内の感染確認は、鹿児島市の４人を含め計５人。県内の累計感染確認は３５６人となった。

　

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