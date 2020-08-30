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新型コロナ　鹿児島市で１人感染確認

(2020/08/30 16:12)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は３０日、１０歳未満の男児１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。同市の感染確認は計１６１人。

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