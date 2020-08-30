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指宿で新たに１人　新型コロナ感染確認

(2020/08/30 18:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３０日、指宿市の２０代女性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。同市の病院で発生したクラスター（感染者集団）関連。同日は鹿児島市も１人の感染確認を発表している。県内の累計感染確認は３６１人となった。

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