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新型コロナ　鹿児島県で新たに１人感染　県内累計３６２人　

(2020/08/31 17:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３１日、指宿市の４０代男性が新型コロナウイルスに新たに感染したと発表した。鹿児島市の同日の感染確認発表はなく、県内の累計感染確認は３６２人となった。

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