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新型コロナ　鹿児島・指宿で新たに１人感染確認　

(2020/09/01 17:59)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１日、新型コロナウイルスに指宿市の３０代男性１人が新たに確認したと発表した。鹿児島市の同日の発表はなかった。累計感染確認は３６３人。
　

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