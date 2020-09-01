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「森のカスタードクリーム」北米原産ポポー実る　薩摩川内

(2020/09/01 20:00)
ポポーの実
ポポーの実
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　薩摩川内市宮内町の横山利男さん（７４）宅で、北米原産の果実ポポーの木が１０センチほどの実を付けた。形はアケビに似ており、クリーム色の果肉は熱帯産果実のような独特の香りが特徴。果実は日持ちせず国内市場では出回らないが、「森のカスタードクリーム」などの異名がある。

　約２０年前に親戚から苗を譲り受けた。横山さんは「これまでは大きく育つ前に台風で落ちていた。何の木かも知らなかった」と話し、熟れるのを楽しみにしている。
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