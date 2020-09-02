新型コロナ感染者は３０代男性、濃厚接触者なし　鹿児島県内累計３６３人に　１日発表

(2020/09/02 08:55)

鹿児島県は１日、指宿市の３０代男性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。クラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の累計感染者数は３６３人になった。同男性は８月２６日まで東京都に滞在し、２７～３０日は在宅。２８日に軽い息苦しさを感じ、３１日に医療機関を受診した。抗原検査の結果、陽性が確認された。現在は宿泊施設に入所している。濃厚接触者はいない。県は「東京で感染した可能性もあるが、県内で感染した可能性もゼロではない」と説明した。上京の理由は明らかにしなかった。鹿児島市の感染者確認発表はなかった。８月３１日時点で４４人が医療機関に入院し、重症１人、中等症８人。６人が宿泊施設に滞在、２人が自宅待機している。退院・退所は３１０人で、うち死亡は１１人。