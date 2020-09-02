台風１０号発生、奄美など週末警戒を 九州、西日本に上陸か
(2020/09/02 10:00)
１日午後９時、小笠原近海で熱帯低気圧が台風１０号になった。約１０キロの速さで南西に進んでいる。今後発達しながら北西に進み、５日から６日にかけて奄美に近づき、６日ごろには非常に強い勢力を保ったまま九州など西日本に上陸する恐れがある。
台風９、１０号の進路予想図
気象庁によると、台風１０号は１日午後９時現在、中心気圧は千ヘクトパスカル、最大風速２０メートル、最大瞬間風速３０メートル。中心から半径２２０キロ以内は風速１５メートル以上の強風域となっている。
台風９号の強風にあおられる街路樹＝１日午後６時１５分ごろ、奄美市名瀬
台風９号による高波が押し寄せる鹿浦港（伊仙町）＝１日、午後６時ごろ
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