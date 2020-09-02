【台風９号 交通情報】ＪＲ九州在来線（２日午前９時現在）
(2020/09/02 09:31)
［鹿児島線］鹿児島中央－川内間で正午ごろから本数を減らし、午後４時ごろから終日運転見合わせ
［指宿枕崎線］指宿－枕崎間が午前１０時ごろ、喜入－指宿間が午後４時ごろから、終日運転見合わせ。鹿児島中央－喜入間が午後３時ごろから本数減
［日豊線］鹿児島中央－南宮崎間は午後３時ごろから運転見合わせ
［吉都線］吉松－都城間は午後３時ごろから運転見合わせ
［肥薩線］吉松－隼人間で午後４時ごろから運転を見合わせる。
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